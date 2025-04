2025-04-12 22:35:08 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى أعلنت وزارة التربية، مساء اليوم السبت، أن يوم غد الأحد دوام رسمي في المؤسسات التربوية كافة، فيما وجه وزير التربية، إبراهيم نامس الجبوري، المديرين العامين بتشكيل لجان فنية عاجلة لمتابعة قرارات جلسة مجلس الوزراء. وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان أن "التربية حريصة على انتظام العملية التعليمية معلنا بأن يوم غد الاحد دوام […]

