استثناء الهواتف وأجهزة الكومبيوتر من رسوم ترامب

2025-04-12 22:36:04 - المصدر: ايشان

أعلنت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، يوم السبت، استثناء الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب. كما شمل الإعفاء أيضًا مكونات إلكترونية أخرى، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة، وأشباه الموصلات، وشاشات التلفزيون المسطحة، والأقراص المحمولة flash drives، وبطاقات الذاكرة، وغيرها من أدوات تخزين البيانات. علما أنه قد تخضع […]

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