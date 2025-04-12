توجيه عاجل من السوداني

2025-04-12 23:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - صلاح الدين

أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت (12 نيسان 2026)، عن صدور توجيه من القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني بتشكيل لجنة تحقيقية عالية المستوى، على خلفية الحادث الذي وقع شرقي مدينة سامراء في محافظة صلاح الدين، وأسفر عن العثور على جثة أحد الشباب وانتشال عجلته من داخل النهر.

وذكرت الخلية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "اللجنة التحقيقية شُكّلت برئاسة قيادة العمليات المشتركة وعضوية الجهات ذات الصلة، للتحقيق في ملابسات الحادث وتقديم تقرير مفصل إلى القائد العام".

وأضاف البيان أن "الأجهزة الأمنية والفنية، إلى جانب خبراء الأدلة الجنائية والمختصين، يواصلون العمل ميدانيًا للوقوف على جميع تفاصيل الحادث، ومعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى وقوعه".

وأكدت قيادة العمليات المشتركة أن نتائج التحقيق ستُعرض بشكل مباشر أمام القائد العام حال اكتمالها، في إطار الحرص على كشف الحقائق وتحديد المسؤوليات.