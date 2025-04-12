ألفابت وإنفيديا تستثمران في تابعة لأحد مؤسسي OpenAI

2025-04-12 23:35:13 - المصدر: الاقتصاد نيوز

انضمت شركتا ألفابت وإنفيديا إلى جانب مجموعة من المستثمرين لدعم شركة سيف سوبر إنتليجنس، وهي شركة ناشئة أسسها أحد مؤسسي أوبن إيه آي OpenAI والعالم السابق فيها، إيليا سوتسكيفر، وفقاً لمصدر مطلع على الصفقة. وسجلت سيف سوبر إنتليجنس Safe Superintelligence SSI صعوداً لافتاً لتصبح واحدة من أعلى شركات الذكاء الاصطناعي قيمة في العالم خلال أشهر فقط من انطلاقها، في خطوة تعكس اهتمام شركات التكنولوجيا الكبرى وشركات البنية التحتية بتوسيع استثماراتها الاستراتيجية في شركات الذكاء الاصطناعي المتطورة التي تتطلب قدرات حوسبة هائلة. وفي وقت سابق هذا الأسبوع أعلنت ألفابت، المالكة لشركة غوغل، أن قسم الحوسبة السحابية التابع لها سيوفر لسيف سوبر إنتليجنس إمكانية الوصول إلى وحدات المعالجة التنسورية TPUs، وهي رقائق الذكاء الاصطناعي المطورة داخلياً، في خطوة غير مسبوقة. وبلغت قيمة الشركة في آخر جولة تمويل، بقيادة غرين أوكس، نحو 32 مليار دولار، ما يجعلها من أبرز شركات النماذج التأسيسية في السوق، بفضل سجل سوتسكيفر المتميز في مجال التنبؤ بتطورات الذكاء الاصطناعي، بحسب مصادر مطلعة، وفق رويترز. وفيما لم تكشف تفاصيل استثمارات ألفابت وإنفيديا في سيف سوبر إنتليجنس، امتنعت الشركتان عن التعليق، كما فعلت سيف سوبر إنتليجنس أيضاً، بحسب رويترز. بديل رقائق إنفيديا يعد استخدام سيف سوبر إنتليجنس لوحدات TPUs بدلاً من وحدات معالجة الرسومات GPUs الخاصة بشركة إنفيديا Nvidia تطوراً لافتاً، إذ اعتادت معظم شركات الذكاء الاصطناعي الاعتماد على GPUs التي تهيمن إنفيديا على أكثر من 80 من سوقها. لكن غوغل بدأت مؤخراً في توفير TPUs للعملاء الخارجيين، بعد أن كانت محصورة داخلياً. وعلق دارين ماوري، المدير العام لشراكات غوغل مع الشركات الناشئة مع بُناة النماذج التأسيسية، الجاذبية باتت تتجه نحونا بسرعة متزايدة. منافسة بين غوغل وأمازون وإنفيديا وتواجه غوغل وإنفيديا منافسة متزايدة من أمازون، التي تطور معالجاتها الخاصة ترينيوم وإنفيرنتيا، وكانت أمازون قد أعلنت أن شركة أنثروبيك، المنافسة لأوبن إيه آي، ستكون أول من يستخدم حاسوباً فائقاً يعتمد على رقائقها الخاصة، رغم أن الشركة لا تزال تستخدم TPUs من غوغل. أصبح هناك اتجاه سائد، حيث تقوم شركات الحوسبة السحابية الكبرى بالاستثمار في شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة، إذ توفر هذه الشركات نماذج تأسيسية وتمثل في الوقت ذاته عملاء رئيسيين للبنية التحتية. وفي هذا المجال، استثمرت أمازون وغوغل في أنثروبيك، فيما راهنت مايكروسوفت على أوبن إيه آي، وإنفيديا استثمرت في كليهما، وكذلك جرى عبر مشروع إكس إيه آي xAI التابع لإيلون ماسك. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام