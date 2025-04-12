رئيس مجلس مفوضي هيئة الإعلام: نعمل على إطلاق الرخصة الوطنية الرابعة

2025-04-12 23:40:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة الإعلام والاتصالات، بلاسم سالم، اليوم السبت (12 نيسان 2025)، أن الهيئة تعمل على بناء سياسة استراتيجية متكاملة لتطوير أداء المؤسسات العاملة في قطاعات الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في كل من القطاعين العام والخاص، بما يتماشى مع أهداف البرنامج الحكومي نحو التحول الرقمي الشامل.

وجاء ذلك خلال مشاركة الهيئة في قمة الأعمال العراقية، في العاصمة بغداد، بحضور ممثلين عن مؤسسات حكومية وشركات محلية ودولية.

وأوضح سالم أن رؤية الهيئة تستند إلى دعم بيئة رقمية آمنة، قادرة على حماية المستثمرين وتوفير بنى تحتية متطورة في مجالات الإعلام والاتصالات، مشيرًا إلى أن التنسيق جارٍ مع وزارة الاتصالات لاستكمال الإجراءات القانونية والفنية الخاصة بإطلاق الرخصة الوطنية الرابعة، باعتبارها أحد أبرز محاور البرنامج الحكومي، وتحت إشراف مباشر من دولة رئيس مجلس الوزراء.

خطة خمسية تدعم القطاعات الحيوية

واستعرض رئيس مجلس المفوضين أبرز محاور الخطة الاستراتيجية الخمسية للهيئة، التي تشمل دعم قطاعات التعليم، الصحة، الزراعة، والطاقة، من خلال مشاريع متعددة، بينها تزويد عدد من الجامعات العراقية بمختبرات رقمية حديثة، وتوسيع البنية التحتية لنقاط الاتصال الفضائي، إلى جانب تطوير عمل القنوات الفضائية العراقية من حيث البنية الفنية والمحتوى.

كما أشار إلى أن من أولويات الهيئة في المرحلة المقبلة إدخال خدمات الجيل الخامس (5G)، وتحسين جودة خدمات الهاتف النقال، ووضع أسس تنظيمية متكاملة لقطاع الأمن السيبراني، بالإضافة إلى صياغة أطر قانونية وأخلاقية لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في السياق العراقي، بما ينسجم مع المبادئ الرقمية العالمية.

التحول الرقمي رافعة للاقتصاد الوطني

يُذكر أن قمة الأعمال العراقية عُقدت بهدف تسليط الضوء على دور التحول الرقمي في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال استعراض تجارب شراكات ناجحة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب مناقشة مساهمة المؤسسات المالية الدولية في تعزيز مسارات التنمية الاقتصادية في العراق.