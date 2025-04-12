2025-04-12 23:40:10 - المصدر: الفرات نيوز

إستناداً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة السابعة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة وبمشاركة قوة من فوج طوارئ الأنبار/ 7 وقوة من قسم المخدرات والمؤثرات العقلية القائم تم نصب كمين محكم وعلى أثره ألقي القبض على أحد تجار المخدرات في منطقة الكرابلة التابعة لقضاء القائم، وهو مطلوب للقضاء وفق أحكام المادة ( 28 ) من قانون مكافحة المخدرات، والذي كان يروم إلى توزيع كميات كبيرة من المخدرات في ارجاء مناطق القضاء ولكن القوات الأمنية كانت له بالمرصاد، وقد تم تسليمه إلى جهة الطلب أصولياً بعد إكمال الإجراءات القانونية