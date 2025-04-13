برشلونة يهزم ليجانيس في الليجا

2025-04-13 00:15:02 - المصدر: واع

متابعة - واعاستفاد برشلونة من هدف عكسي جديد في الدوري الإسباني هذا الموسم، بعدما سجّل خورخي ساينز، مدافع ليجانيس، بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 48، ضمن الجولة 31 من الليجا.وبهذا الهدف، أصبح برشلونة أكثر الفرق استفادة من الأهداف العكسية خلال موسم 2024-2025، برصيد 3 أهداف، متساويًا مع إشبيلية، وفقًا لإحصائية نشرتها شبكة "أوبتا".في المقابل، بات ليجانيس أكثر الفرق معاناة من الأهداف العكسية، بعدما استقبل 3 أهداف بالخطأ حتى الآن، وهو رقم لم يبلغه أي نادٍ آخر في المسابقة هذا الموسم.