القائد العام يوجه بتشكيل لجنة تحقيقية بحادثة العثور على جثة شاب في سامراء

2025-04-13 00:35:22 - المصدر: واع

بغداد – واعوجه اقائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنة تحقيقية بحادثة العثور على جثة شاب شرقي مدينة سامراء.وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "على خلفية الحادث الذي وقع شرقي مدينة سامراء في محافظة صلاح الدين والعثور على جثة احد الشباب وانتشال عجلته من داخل النهر، فقد وجه القائد العام للقوات المسلحة بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة قيادة العمليات المشتركة وعضوية الجهات ذات الصلة لمعرفة ملابسات هذا الحادث وتقديم تقرير مفصل أمام أنظاره" .وأضاف، انه "في حين مازال العمل مستمر من قبل الأجهزة الأمنية الفنية وخبراء الأدلة الجنائية والمختصين للوقوف على جميع تفاصيل هذا الحادث ومعرفة الأسباب الحقيقية له" .