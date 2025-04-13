2025-04-13 01:00:05 - المصدر: كونا

بغداد - 12 - 4 (كونا) -- أعربت وزارة الخارجية العراقية اليوم عن ترحيبها ببدء المباحثات الايرانية - الامريكية في سلطنة عمان مثمنة ما وصفتها بالمؤشرات الايجابية التي أسفرت عنها الجولة الاولى من الحوار بين الجانبين.وأكدت الوزارة في بيان لها موقف العراق الداعم للدبلوماسية والحلول التفاوضية كونها السبيل الأمثل لحل الخلافات وتعزيز الاستقرار على الصعيدين الاقليمي والدولي.كما أعربت عن أملها في أن تفضي هذه المباحثات إلى نتائج إيجابية في المستقبل القريب تسهم في تخفيف حدة التوتر وبناء الثقة بين الجانبين وتصب في مصلحة شعوب المنطقة وتعزز الأمن والسلام.واختتمت واشنطن وطهران اليوم جولة أولى من المحادثات غير المباشرة بينهما في سلطنة عمان وسط أجواء وصفت بالإيجابية والبناءة على أن يجلس الطرفان لجولة ثانية بعد أيام. (النهاية) ع ح ه / ه س ص