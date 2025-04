مدراء المدارس يقدمون طلبات إعفاء جماعي.. والمعلمون يلوحون بمقاطعة أمرين!

2025-04-13 01:00:08 - المصدر: جريدة المدى

 ذي قار / حسين العامل على غرار تبريرات قمع تظاهرات تشرين اتهم قائد شرطة ذي قار ما اسماه بالطرف الثالث في التصعيد بين القوات الأمنية والمعلمين المشاركين بتظاهرات يوم الثلاثاء المنصرم، وذلك في وقت قدم فيه محافظ ذي قار اعتذارا رسمياً على ما تعرض له المعلمون من قمع على يد القوات الأمنية في التظاهرة […]

