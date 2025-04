2025-04-13 01:00:08 - المصدر: جريدة المدى

بغداد / المدى أصدر زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر، أمس السبت، توجيها لاتباعه بشأن الانتخابات. وقال مكتب السيد الصدر في بيان، ان "سماحة القائد السيد مقتدى الصدر (أعزه الله) اطلع على نشاطات سرايا السلام في ما يخص العديد المركزي وتحديث بطاقة الناخب في بعض المحافظات". وأضاف انه "في معرض تعليقه في ما يخص […]

