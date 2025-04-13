وزير الخارجية يؤكد استعداد العراق الكامل لاستضافة القمة العربية وتوفير الظروف لنجاحها

2025-04-13 02:05:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فؤاد حسين، استعداد العراق الكامل لاستضافة القمة العربية وتوفير الظروف الملائمة لنجاحها.وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فؤاد حسين، أجرى اتصالاً هاتفياً مع الطاهر الباعور، المكلّف بتسيير وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة ليبيا الشقيقة، وبحث الجانبان خلال الاتصال سبل تطوير العلاقات الثنائية بين العراق وليبيا، وتوسيع آفاق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، ويعزز العمل العربي المشترك".وأضاف، "كما جرى التأكيد على أهمية تفعيل أعمال اللجنة العراقية – الليبية المشتركة، وتحديث الأطر الاتفاقية بين البلدين بما يواكب المتغيرات الحالية ويُرسّخ التعاون المؤسسي بينهما".وتابع انه "في الشأن الإقليمي، تبادل الوزيران وجهات النظر حول التطورات المتسارعة في المنطقة، لاسيّما ما يجري في قطاع غزة، حيث عبّرا عن تضامن بلديهما الثابت مع حقوق الشعب الفلسطيني، وأهمية وقف التصعيد العسكري، وضمان حماية المدنيين".وبين انه " ناقش الجانبان التحضيرات الجارية لعقد القمة العربية المقبلة في بغداد خلال شهر أيار 2025، حيث أكّد الوزير فؤاد حسين استعداد العراق الكامل لاستضافة القمة وتوفير الظروف الملائمة لنجاحها، مشدداً على أن بغداد تتطلع لأن تكون القمة منصة لتعزيز التضامن العربي والتفاهم الإقليمي.من جانبه، عبّر الطاهر الباعور عن تقدير ليبيا للدور العراقي الفاعل في دعم القضايا العربية، مشيداً بالجهود المبذولة للتحضير للقمة، ومؤكداً دعم بلاده لنجاحها، وثقته في قدرة العراق على تنظيم قمة تُعزّز وحدة الصف العربي وتُلبّي تطلعات الشعوب.