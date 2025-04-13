وفاة نجم نيجيري قاد "النسور" لأول لقب إفريقي

2025-04-13 08:10:02 - المصدر: واع

متابعة – واع

توفي نجم كرة القدم النيجيرية السابق كريستيان تشوكوو الذي قاد منتخب بلاده إلى لقبه الأول في كأس الأمم الإفريقية عام 1980، عن عمر 74 عاما، في مدينة إينوغو جنوب شرقي البلاد.

واختير تشوكوو الملقب بـ"الرئيس" خلال مسيرته كمدافع، أفضل لاعب في تلك النسخة، كما قاد كمدرب منتخب "النسور" إلى المركز الثالث في نسخة عام 2004 من البطولة القارية في تونس، بعد فترة أشرف خلالها على المنتخب الكيني.

وأضاف: "كان تشوكوو مثالا للقائد القوي والمخلص والمنضبط داخل وخارج الملعب. لم يلقب بالرئيس عبثا. كان يجسد القوة والرؤية والاتساق".

وأشاد الرئيس النيجيري بولا تينوبو بخصال الراحل تشوكوو، واصفا إياه بأنه "أكثر من مجرد لاعب كرة قدم".

وجاء في بيان صادر عن المستشار الإعلامي للرئيس: "سيظل إرثه قائما من خلال الكؤوس التي فاز بها، والحياة التي أثر فيها، واللحظات المثيرة التي قدمها لعشاق كرة القدم والجماهير في الملعب وفي المجال التدريبي".