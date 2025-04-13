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هزة أرضية بقوة 3,1 درجة تضرب قضاء زاخو في دهوك

هزة أرضية بقوة 3,1 درجة تضرب قضاء زاخو في دهوك
هزة أرضية بقوة 3,1 درجة تضرب قضاء زاخو في دهوك
2025-04-13 09:15:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأحد، (13 نيسان 2025)، عن تسجيل هزة أرضية بقوة (3,1)درجة بقضاء زاخو في محافظة دهوك قرب الحدود العراقية-السورية-التركية.

وذكرت الأنواء في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "المراصد الزلزالية في الهيئة سجلت حدوث هزة أرضية صباح اليوم قرب الحدود العراقية -السورية-التركية بلغت قوتها (3,1)درجة وتبعد حوالي (37)كم عن قضاء زاخو من محافظة دهوك بإقليم كردستان. وأضافت أنه "تم الشعور بالهزة بشكل متفاوت من قبل المواطنين في المناطق القريبة من الحدود".

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