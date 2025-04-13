2025-04-13 09:15:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأحد، (13 نيسان 2025)، عن تسجيل هزة أرضية بقوة (3,1)درجة بقضاء زاخو في محافظة دهوك قرب الحدود العراقية-السورية-التركية.

وذكرت الأنواء في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "المراصد الزلزالية في الهيئة سجلت حدوث هزة أرضية صباح اليوم قرب الحدود العراقية -السورية-التركية بلغت قوتها (3,1)درجة وتبعد حوالي (37)كم عن قضاء زاخو من محافظة دهوك بإقليم كردستان. وأضافت أنه "تم الشعور بالهزة بشكل متفاوت من قبل المواطنين في المناطق القريبة من الحدود".