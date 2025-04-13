فليك: حالة بالدي غير مؤكدة.. وما نفعله لا يصدق

2025-04-13 09:35:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

علق المدير الفني لبرشلونة، هانز فليك، اليوم الأحد(13نيسان 2025)، على فوز فريقه المهم بنتيجة (1-0) أمام ليجانيس في الجولة 31 من الدوري الإسباني.

وقال فليك خلال تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "كانت مباراة صعبة، لكن الانتصارات هي التي تهم في النهاية. ما نفعله في الأشهر القليلة الماضية لا يصدق".

وبسؤاله عما يعجبه في أداء رافينيا: الهجوم أم الدفاع، أجاب: "الفوز لا يعتمد على شيء واحد فقط. الالتزام الجماعي هو الأهم. كل لاعب في الفريق لديه دور سواء في الهجوم أو الدفاع".

وحول حالة أليخاندرو بالدي بعد تعرضه لإصابة في الشوط الأول أوضح فليك: "لا أستطيع تأكيد حالته الآن وننتظر نتائج الفحوصات. أما إيريك جارسيا فهو بخير".

وفيما يخص ما قاله لامين يامال بشأن صعوبة تدحرج الكرة في المباراة، كشف فليك: "تحدثت مع لامين في غرفة الملابس. لا يهم كيف تكون المباراة، الأهم هو أننا خرجنا بالثلاث نقاط".

وفي ختام تصريحاته عبر فليك عن سعادته بوجود إيريك جارسيا في الفريق قائلا: "يمكنه اللعب في أي مركز في الدفاع على أعلى مستوى".

رفع برشلونة رصيده إلى 70 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد ليجانيس عند 28 نقطة في المركز قبل الأخير.





