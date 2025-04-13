هزة أرضية قرب الحدود العراقية – السورية - التركية
2025-04-13 10:40:02 - المصدر: واع
بغداد ـ واع
أعلنت وزارة النقل، اليوم الأحد، تسجيل هزة أرضية قرب الحدود العراقية ـ السورية ـ التركية.
وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المراصد الزلزالية سجلت حدوث هزة أرضية بقوة (3,1) درجات قرب الحدود العراقية - السورية-التركية".
وأوضح البيان، أنه "بحسب تقرير هيئة الأنواء الجوية فإن الهزة حدثت في الساعة 7:39:23 صباحاً وتبعد حوالي (37) كم عن قضاء زاخو في محافظة دهوك من إقليم كردستان".
وأضاف، "تم الشعور بها من قبل المواطنين الساكنين بالقرب منها ".
أعلنت وزارة النقل، اليوم الأحد، تسجيل هزة أرضية قرب الحدود العراقية ـ السورية ـ التركية.
وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المراصد الزلزالية سجلت حدوث هزة أرضية بقوة (3,1) درجات قرب الحدود العراقية - السورية-التركية".
وأوضح البيان، أنه "بحسب تقرير هيئة الأنواء الجوية فإن الهزة حدثت في الساعة 7:39:23 صباحاً وتبعد حوالي (37) كم عن قضاء زاخو في محافظة دهوك من إقليم كردستان".
وأضاف، "تم الشعور بها من قبل المواطنين الساكنين بالقرب منها ".