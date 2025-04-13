إنتر يعادل رقم الريال.. ويطارد ليفربول والسيتي

2025-04-13 10:50:02 - المصدر: واع

متابعة - واع

وضع سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان، النيراتزوري، بين كبار أندية أوروبا، بعد الفوز على كالياري.

وواصل إنتر ميلان، تربعه على قمة ترتيب الدوري الإيطالي، بعد الفوز 3-1 على كالياري، على ملعب جوزيبي مياتزا.

وبحسب شبكة "أوبتا"، فإن إنتر ميلان حقق 54 فوزا على أرضه في الدوري الإيطالي، منذ قدوم إنزاجي في موسم 2021-2022.

وعادل إنتر ميلان، انتصارات ريال مدريد على أرضه، بينما كان أقل من ليفربول (55) ومانشستر سيتي (56) خلال نفس الفترة في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

ويتصدر إنتر ميلان، جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 71 نقطة، بعد خوض 32 مباراة.