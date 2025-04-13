2025-04-13 10:50:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت دائرة السينما والمسرح، اليوم الأحد، عن إطلاق العرض الخاص لفيلم (ندم)، على صالة سينما فوماكس في مجمع قرية دجلة.ويعد الفيلم تجربة سينمائية عراقية تحمل بعداً إنسانياً عميقاً، حيث يسلط الضوء على التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه العوائل العراقية في المناطق النائية، ويطرح بأسلوب درامي رسالة أمل وإصرار موجهة للشباب.وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "دائرة السينما والمسرح، عرضت فيلم (ندم)في أولى عروضه الخاصة، وذلك على صالة سينما فوماكس في مجمع قرية دجلة، بحضور المدير العام ونقيب الفنانين، جبار جودي".وأضاف، أن "فيلم (ندم)يروي قصة وجع العوائل العراقية البسيطة في المناطق النائية، والتي تعاني من معوقات اقتصادية واجتماعية وصحية، ويسلط الضوء على كيفية الخروج من هذه المعاناة. كما يحمل الفيلم رسالة توعية للشباب بأهمية الإصرار على تحقيق أحلامهم رغم صعوبة الظروف".ولفت إلى، أن "الفيلم حقق نجاحاً كبيراً في أولى عروضه، ومن المقرر أن يكون العرض الجماهيري يوم 17 من شهر نيسان الجاري في صالات سينما فوماكس، والبصرة، وأربيل".وأشار إلى أن "نقيب الفنانين، جبار جودي، كرّم مخرج الفيلم ريكا البرزنجي، ومدير عام شركة (سي سي)، واريس صبحي، بدرع ملتقى الشباب الرمضاني في دورته الخامسة، وذلك خلال إعلان موعد انطلاق الفيلم في سينما قرية دجلة".