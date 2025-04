تطهير 60 بالمئة من الأراضي الملوثة بالألغام بعموم العراق

2025-04-13 10:50:08 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أزالت دائرة شؤون الألغام في وزارة البيئة، 60 بالمئة من التلوث الموجود في عموم العراق، المقدر بـ6 آلاف كيلو متر مربع، بينما أكدت فقدان خرائط الألغام المزروعة على حدود محافظة البصرة إبان حرب الخليج الأولى عام 1980. وقال مدير إعلام الدائرة مصطفى حميد مجيد في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته (المدى) إن "المساحة الملوثة بالألغام […]

