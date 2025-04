2025-04-13 10:50:08 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد ضربت هزة أرضية الحدود العراقية التركية، على بعد 37 من قضاء زاخو بمحافظة دهوك.

