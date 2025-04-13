النفط العراقي يستقر على ارتفاع في الأسواق العالمية

2025-04-13 10:55:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

سجلت أسعار النفط العراقي، اليوم الاحد (13 نيسان 2025)، ارتفاعا طفيفا خلال التعاملات اليومية في السوق العالمية.

وبحسب بيانات اطلعت عليها "بغداد اليوم"، فقد سجل خام البصرة المتوسط 64.84 دولارا للبرميل، بينما سجل الثقيل ارتفاعا ليبلغ 61.69 دولارا للبرميل بنسبة تغيير +1.44 لكليهما.

كما أظهرت البيانات استقرارا آخر في أسعار النفط العالمي حيث سجل خام برنت البريطاني 64.76 دولارا، بينما سجل خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 61.50 دولارا للبرميل، بنسبة تغيير +1.43 لكليهما.

المصدر: "بغداد اليوم" + وكالات