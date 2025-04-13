2025-04-13 12:18:04 - المصدر: ايشان

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن فتح باب تسجيل التحالفات والأحزاب السياسية والقوائم المنفردة الراغبة بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة. ولفتت المفوضية إلى أن موعد تسجيل التحالفات والأحزاب والقوائم المنفردة الراغبة بالاشتراك بالانتخابات سيكون يوم 15 من الشهر الجاري ولغاية يوم 4 من شهر أيار المقبل.

ظهرت المقالة العدّ التنازلي للانتخابات يبدأ من التحالفات والمفوضية تكشف الشروط أولاً على ايشان.



