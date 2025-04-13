2025-04-13 12:50:13 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تظاهر عدد من موظفي الشركة العامة للأسمدةالجنوبية التابعة الى وزارة الصناعة والمعادن في محافظة البصرة، اليوم الأحد،رفضاً لإحالة معمل أسمدة خور الزبير للاستثمار، وخشية من استبعادهم أو تقليلمرتبهم الشهري.

وقال أحد ممثلي المتظاهرين الذي فضل عدم ذكر اسمه لوكالةشفق نيوز، إن "4700 موظف يطالبون رئيس الوزراء و مجلس النواب بالتدخل لإيقافإحالة معمل أسمدة خور الزبير إلى مستثمر، كونه يعمل بجهود عراقية".

وأضاف أنه "لا يوجد تقصير لاستبعاد هذه الجهودوتقليل منافعهم المالية بحجة الاستثمار، كما نطالب بدعم الموظفين لزيادة الإنتاجوتطوير العمل".

و في وقت سابق أعلن وزير الصناعة العراقي خالد بتال نجم،عن إعادة فتح معمل أسمدة أبي الخصيب النيتروجينية، جنوبي البصرة، من خلال اعتمادتقنيات حديثة في إنتاج الأسمدة الذي سيسهم في تغطية حاجة السوق المحلية.

وقال نجم في كلمة له خلال حفل الافتتاح، الذي حضره مراسلوكالة شفق نيوز، إن "الوزارة عازمة على إشراك القطاع الخاص في مشاريعهاوبالرغم من وجود بعض النقاط السلبية على هذا الأمر إلا إنه سيساهم بالنهوض بواقعالصناعات وتطويرها في عموم العراق"، مؤكداً أن "معمل أسمدة أبي الخصيبانشأ بقيمة مليار و300 مليون دولار ويتماشى مع قانون البصرة عاصمة الصناعاتالعراقية".