العدل تطلق خدمتي السند الإلكتروني وفتح البيان العقاري

2025-04-13 12:50:17 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت وزارة العدل، اليوم الاحد، إطلاق خدمتي السند الإلكتروني وفتح البيان العقاري في مديرية التسجيل العقاري في الشعب، مؤكدة ان ذلك يندرج ضمن مشروعها للتحول الرقمي وتبسيط الإجراءات. وبحسب بيان للوزارة تلقته الاقتصاد نيوز، تهدف هذه الخطوة إلى تمكين المواطنين من إنجاز معاملاتهم العقارية إلكترونيًا، بما يسهم في تقليل الزخم على دوائر التسجيل، ورفع مستوى الشفافية والكفاءة في الأداء، فضلاً عن تقليص الوقت والجهد وتحقيق العدالة في تقديم الخدمات. وأضافت الوزارة، أن هذا الانجاز يأتي بناء على توجيهات وزير العدل خالد شواني، بالإسراع في استكمال متطلبات إطلاق هذه الخدمات في جميع الدوائر العقارية، مشددًا على أهمية الانتقال إلى الأنظمة الذكية في تقديم الخدمة العامة، بما يتماشى مع توجهات الحكومة نحو التحول الرقمي الشامل. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام