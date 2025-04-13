بابل.. الحبس لـ10 ناشطين أبرزهم ضرغام ماجد ومتظاهرون يغلقون بوابة المحكمة

2025-04-13 14:06:45 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر في محافظة بابل، يومالأحد، بغلق محكمة من قبل متظاهرين، بعد صدور حكم بالحبس 4 أشهر بحق 10 ناشطين،بينهم ضرغام ماجد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن"متظاهرين أغلقوا بوابة محكمة الحمزة الغربي في محافظة بابل، على خلفية الحكمالصادر بحق الناشط ضرغام ماجد، بالحبس لمدة أربعة أشهر، إلى جانب عشرة متظاهرينآخرين شملهم الحكم بنفس القضية".

وأضاف أن "قرار الحكم صدر بناء على دعوىمقدمة من النائبة دنيا الشمري"، مبينا أن "الحكم أثار موجة من الاستنكارالشعبي، وخرج عدد من المحتجين أمام المحكمة، مطالبين بـإطلاق سراح المعتقلينواعتبار الأحكام تضييقاً على الحريات والتعبير السلمي".

وقد أفاد مصدر أمني في ذي قار جنوبي العراق، قبلقليل، بأن محكمة جنايات المحافظة أصدرت حكمًا بالسجن لمدة 15 عاماً بحق الناشطالبارز في التظاهرات إحسان أبو كوثر.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن الحكم صدربعد إدانته بجريمة قتل أحد المتظاهرين، وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوباتالعراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.