2025-04-13 14:06:45 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار جنوبي العراق، يوم الأحد، بأن محكمة جنايات المحافظة أصدرت حكمًا بالسجن لمدة 15 عاماً بحق الناشط البارز في التظاهرات إحسان أبو كوثر.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن الحكم صدر بعد إدانته بجريمة قتل أحد المتظاهرين، وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.

وفي الثامن من آذار الماضي، داهمت قوة امنية تابعة لقيادة شرطة محافظة ذي قار منزل ابو كوثر الذي يعتبر أبرز متظاهري تشرين في الناصرية، واعتقله، حيث تحويله لاحقا إلى مديرية الاستخبارات العامة كونه مطلوب لها.