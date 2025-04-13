البنك الدولي يعلن استعداده لتقديم التسهيلات في تمويل المشاريع بالعراق

2025-04-13 14:07:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أهمية أن تحظى مشاريع القطاع الخاص بدعم البنك الدولي. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، أن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، استقبل نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان دايون والوفد المرافق له. واستعرض وفد البنك الدولي، بحسب البيان، المشاريع قيد البحث مع الوزارات والجهات ذات العلاقة بالعراق، في قطاعات السكك الحديدية، والطرق السريعة، والطاقة، بما فيها منصة الغاز الثابتة في ميناء الفاو، وخطة وزارة الكهرباء للسنوات المقبلة في مجال التوسع بإنتاج الكهرباء والنقل والتوزيع، ومشاريع البنى التحتية الأخرى. وثمن رئيس مجلس الوزراء جهود البنك الدولي في دعم العراق، مؤكداً أهمية أن تحظى مشاريع القطاع الخاص بدعم البنك من خلال المؤسسة الدولية للتمويل IFC. من جانبه، أبدى رئيس الوفد استعداد البنك الدولي للوقوف مع العراق في نهضته التنموية بجميع المجالات، وكذلك استعداده لتقديم التسهيلات في تمويل المشاريع، بضمنها مشاريع القطاع الخاص. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام