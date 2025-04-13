نادي كربلاء: نثق بالجهاز الفني وفرص البقاء في دوري النجوم لا تزال قائمة
2025-04-13 14:15:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
أكد رئيس الهيئة المؤقتة لنادي كربلاء الرياضي، محمد الطيار، أن إدارة النادي تعمل وفق خطة واضحة تهدف إلى تصحيح المسار وضمان بقاء الفريق ضمن مصاف دوري نجوم العراق، مشيراً إلى أن الفرصة ما زالت قائمة رغم التحديات.
وقال الطيار لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" الهم الأكبر حالياً هو بقاء فريق كربلاء في دوري نجوم العراق، ولدينا مشوار طويل يتضمن أكثر من 12 مباراة قادمة، ما يمنحنا فرصة لإعادة ترتيب أوراق الفريق وتنظيم صفوفه مجدداً."
وأضاف الطيار أن" الهيئة المؤقتة لديها ثقة كبيرة بالجهاز الفني بقيادة المدرب، عباس عطية، ومساعديه حيدر عبودي وحسن عباس، وهم من أصحاب الخبرة الطويلة والكفاءة العالية، ونأمل أن يتمكنوا من قيادة الفريق للبقاء بين الكبار، مشيداً بالدعم الكبير من قبل المحافظة، والذي كان له الدور الأبرز في حل المشكلات المالية التي كانت تعيق النادي بشكل عام وفريق الكرة خصوصاً".
وتابع الطيار أن " الإدارة ستواصل جهودها في دعم الفريق وتوفير الظروف الملائمة لتحقيق نتائج إيجابية في المباريات المقبلة".
أكد رئيس الهيئة المؤقتة لنادي كربلاء الرياضي، محمد الطيار، أن إدارة النادي تعمل وفق خطة واضحة تهدف إلى تصحيح المسار وضمان بقاء الفريق ضمن مصاف دوري نجوم العراق، مشيراً إلى أن الفرصة ما زالت قائمة رغم التحديات.
وقال الطيار لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" الهم الأكبر حالياً هو بقاء فريق كربلاء في دوري نجوم العراق، ولدينا مشوار طويل يتضمن أكثر من 12 مباراة قادمة، ما يمنحنا فرصة لإعادة ترتيب أوراق الفريق وتنظيم صفوفه مجدداً."
وأضاف الطيار أن" الهيئة المؤقتة لديها ثقة كبيرة بالجهاز الفني بقيادة المدرب، عباس عطية، ومساعديه حيدر عبودي وحسن عباس، وهم من أصحاب الخبرة الطويلة والكفاءة العالية، ونأمل أن يتمكنوا من قيادة الفريق للبقاء بين الكبار، مشيداً بالدعم الكبير من قبل المحافظة، والذي كان له الدور الأبرز في حل المشكلات المالية التي كانت تعيق النادي بشكل عام وفريق الكرة خصوصاً".
وتابع الطيار أن " الإدارة ستواصل جهودها في دعم الفريق وتوفير الظروف الملائمة لتحقيق نتائج إيجابية في المباريات المقبلة".