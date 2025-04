جهاز مكافحة الإرهاب يعلن القبض على "والي الأنبار"

2025-04-13 15:40:08 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أكد جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الأحد، إنجاز عمليات أمنية استثنائية شملت القضاء على مايسمى"والي الأنبار" المتهم بالتواصل مع التنظيمات الإرهابية، إلى جانب اعتقال ثلاثة إرهابيين وتاجر مخدرات وتدمير مواقع إرهابية في خمس محافظات. وقال الجهاز في بيان تلقته (المدى)، إن "العملية النوعية بدأت بإلقاء القبض على والي الأنبار بعد تحقيقات استخبارية مكثفة كشفت تورطه […]

