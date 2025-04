2025-04-13 15:40:08 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أفاد مصدر أمني في ذي قار جنوبي العراق، يوم الأحد، بأن محكمة جنايات المحافظة أصدرت حكمًا بالسجن لمدة 15 عاماً بحق الناشط البارز في التظاهرات إحسان أبو كوثر. وأوضح المصدر، أن الحكم صدر بعد إدانته بجريمة قتل أحد المتظاهرين، وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل. وفي الثامن […]

