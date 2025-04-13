الزرفي: الحكومة العراقية لم تناقش "ملف العقوبات" مع الوفد التجاري الأمريكي

2025-04-13 15:40:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اكد عضو اللجنة المالية النيابية عدنان الزرفي،اليوم الاحد، ان الحكومة لم تناقش ملف رفع العقوبات عن المؤسسات المالية والمصارفالعراقية، مع الوفد التجاري الأمريكي الذي زار بغداد مؤخراً.

وقال الزرفي في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "زيارةالوفد الأمريكي مؤخراً إلى العراق جيدة، على اعتبار أن الشركات الأمريكية قيمةولها أثر في تقوية اقتصادات في العالم".

واضاف، "نحن بدورنا نرحب بوجود هذه الشركاتللاستثمار وتنفيذ العقود الحكومية للنهوض بالواقع الاقتصادي في البلاد"،موضحا ان "الحكومة العراقية لم تناقش مع الوفد الأمريكي موضوع رفع العقوباتعلى بعض الشركات والمصارف العراقية المعاقبة من قبل الخزانة الأمريكية".

ووقّع العراق يوم الأربعاء، 3 مذكرات تفاهم مع جهاتأمريكية، من بينها اتفاقية وصفتها بغداد بأنها "الأكبر في تاريخ قطاعالكهرباء" في البلاد.

وجرى التوقيع بالعاصمة بغداد بحضور رئيس الوزراء محمدشياع السوداني، وذلك خلال زيارة وفد تجاري أمريكي رفيع، وفق بيان صادر عن مكتبرئيس الوزراء.