اليوم.. اجتماع أمني بين العراق وتركيا

2025-04-13 15:50:02 - المصدر: واع

متابعة – واع

أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأحد، انعقاد الاجتماع الامني الخامس بين العراق وتركيا، بمشاركة كبار المسؤولين من كلا البلدين.

وذكر بيان لوزارة الخارجية التركية، تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الاجتماع الخامس للآلية الأمنية رفيعة المستوى الذي ينعقد بين العراق وتركيا اليوم، برئاسة مشتركة بين نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية العراق، فؤاد حسين ووزير الخارجية التركي، هاكان فيدان".

وأضاف البيان، أن "الاجتماع سيُعقد بمشاركة كل من وزير الدفاع الوطني، يشار غولر، ورئيس جهاز المخابرات الوطنية، إبراهيم قالین، ونائب وزير الداخلية، منير كارال أوغلو ونظرائهم العراقيين".