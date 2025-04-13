السوداني: عودة البنك العربي الان مهمة وتعكس حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي يشهده العراق

2025-04-13 15:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد (13 نيسان 2025)، أن عودة البنك العربي الان مهمة وتعكس حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي يشهده العراق.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أستقبل اليوم الأحد، وفد البنك العربي برئاسة صبيح المصري رئيس مجلس إدارة البنك، يرافقه عدد من أعضاء مجلس إدارة البنك، بمناسبة قرب افتتاح فرع البنك (المصرف العربي/ العراق) في العاصمة بغداد".

وأضاف البيان، أنه "تمت مناقشة تعزيز التعاون بين العراق والبنك في المجالات المالية والمصرفية، ومشاركة المصرف في تمويل المشاريع الاستثمارية المختلفة".

وبين السوداني، أن "البنك العربي كان متواجداً في العراق بشكل مباشر منذ ما يقارب ثمانين عاماً"، موضحاً أن "عودته الآن مهمة وتعكس حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي يشهده البلد حالياً".

‌‎وأشار السوداني، إلى "أهمية ألَّا يقتصر نشاط المصرف على تقديم الخدمات المالية، وإنما يسهم في عملية التنمية والاستقرار الاقتصادي في البلد"، مؤكداً "استعداد الحكومة لتقديم جميع أشكال الدعم والإسناد، بما يعزز النشاط المصرفي العربي والأجنبي، خدمةً للاقتصاد العراقي وتنميته".

وأبدى وفد المصرف حسب البيان "الاستعداد لتمويل عدد من المشاريع الاستثمارية وتوسيع نشاطاتهم المصرفية، بالشكل الذي سيسهم في خلق فرص العمل وتنشيط القطاع الاقتصادي".