2025-04-13 15:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، اليوم الاحد (13 نيسان 2025)، عن موعد جديد لاجتماع سيعقد بين زعيم حزبه بافل طالباني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني.

وقال سورجي في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "خلال الأسبوع الحالي، أو بداية الأسبوع المقبل سيعقد اجتماع بين طالباني وبارزاني لحسم المناصب وتشكيل حكومة الإقليم، وحل كل المشاكل".

وأضاف أن "عقدة تشكيل الحكومة في طريقها للحل، والمشكلة كانت داخل الأحزاب التي لم تتفق على المناصب المخصصة لها، ونحن في الحزبين لدينا اتفاق تام، لتشكيل الحكومة وتسمية المناصب، وتشكيل الأغلبية داخل البرلمان".

ومنذ إجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان، تعثرت جهود تشكيل الحكومة الجديدة بسبب خلافات سياسية بين الحزبين الرئيسيين على توزيع المناصب السيادية، ولا سيما رئاستي الإقليم والحكومة.

وشهدت الأشهر الماضية جولات متقطعة من المفاوضات، لكنها لم تثمر عن اتفاق نهائي، وسط تجاذبات تعكس تصاعد التنافس التقليدي بين أربيل والسليمانية.

ويرى مراقبون أن حسم رئاسة البرلمان سيكون خطوة أولى نحو كسر الجمود السياسي، لكنه لا يضمن حلحلة بقية العقد، في ظل استمرار الخلاف حول الصلاحيات والنفوذ داخل الإقليم.