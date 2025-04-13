ملف "الهول" على طاولة وزيرة الهجرة وقائد قوات التحالف الدولي

2025-04-13 15:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحثت وزيرة الهجرة والمهجرين، إيفان فائق جابرو، اليوم الاحد (13 نيسان 2025)، مع قائد قوات التحالف في العراق وسوريا، الجنرال كيفن ليهي دعم جهود إنهاء ملف الهول.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "وزيرة الهجرة والمهجرين، إيفان فائق جابرو، أستقبلت قائد قوات التحالف في العراق وسوريا، الجنرال كيفن ليهي، لبحث آلية التعاون والدعم المشترك لإنهاء ملف نازحي مخيم الهول".

وأشاد الجنرال ليهي حسب البيان بـ"جهود الحكومة العراقية، ممثلة بوزارة الهجرة، ونجاحها المميز في إدارة وإنهاء ملف نازحي المخيم".



