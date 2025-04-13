نيجيرفان بارزاني يتوجه الى باريس بدعوة من ماكرون

2025-04-13 15:55:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت رئاسة إقليم كوردستان، اليوم الأحد، أن رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني توجه إلى العاصمة الفرنسية باريس في زيارة رسمية تلبيةً لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وذكرت الرئاسة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن "بارزاني سيلتقي ماكرون غداً الاثنين في قصر الإليزيه"، مبينة أن "اللقاء سيبحث العلاقات بين فرنسا وكل من العراق وإقليم كوردستان، وسبل تعزيز التعاون المشترك".

وأضاف البيان أن الجانبين "سيتبادلان وجهات النظر بشأن جهود مكافحة الإرهاب وآخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط".

وتأتي هذه الزيارة في أعقاب مشاركة رئيس الإقليم في مؤتمر أنطاليا بتركيا، حيث عقد خلالها سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الرؤساء والقادة لبحث جملة قضايا.

وتلقى رئيس إقليم كوردستان في (31 كانون الثاني 2025) اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي تناول "الوضع الإقليمي، وخاصة سوريا"، بحسب الرئاسة الفرنسية.واتفق الزعيمان في ذلك الاتصال على "ضرورة تعزيز العلاقات الخاصة التي توحد فرنسا وكوردستان العراق، لاسيما في المسائل الاقتصادية. كما أكدا مجدداً تمسكهما بشكل مؤتمر بغداد".