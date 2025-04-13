اتحاد الكرة يعاقب "قوقية" بعد حركاته المسيئة ضد جمهور الطلبة

2025-04-13 15:55:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قررت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم، يوم الأحد، معاقبة اللاعبحسن عبد الكريم "قوقية "بالحرمان من اللعب مباراة واحدة، وغرامة قدرها 5ملايين دينار استنادا للمادة 55/1 من لائحة الانضباط والاخلاق للموسم 2024-2025.

‏واجتمعت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقيلكرة القدم لمناقشة الفيديو المنسوب إلى اللاعب حسن عبد الكريم لاعب الزوراء،وشاهدت الحالة في المباراة التي جرت بين فريقه ومنافسه الطلبة من دوري العراقيلكرة القدم في الجولة 25 والتي انتهت لصالح الزوراء النتيجة2-1.

‏وبعد التحقيق ومشاهدة الفيديو من قبل اللجنة،تبين أن اللاعب حسن عبد الكريم وعند تسجيله هدفا صدرت منه حركات غير لائقة وبعيدةعن الروح الرياضية استفزت جماهير الفريق المنافس.

علما أن اللاعب حسن عبد الكريم سبق وان تمتمعاقبته من قبل لجنة الاستئناف على حركته وأفعل استفزازية في مباراة سابقة لجماهيرالقوة الجوية.