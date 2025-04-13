رئيس الوزراء: عودة البنك العربي مهمة وتعكس حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي

2025-04-13 17:15:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، ان عودة البنك العربي مهمة وتعكس حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم الأحد، وفد البنك العربي برئاسة صبيح المصري رئيس مجلس إدارة البنك، يرافقه عدد من أعضاء مجلس إدارة البنك، بمناسبة قرب افتتاح فرع البنك (المصرف العربي/ العراق) في العاصمة بغداد".

وأضاف انه "جرى خلال اللقاء، مناقشة تعزيز التعاون بين العراق والبنك في المجالات المالية والمصرفية، ومشاركة المصرف في تمويل المشاريع الاستثمارية المختلفة".

وأكد رئيس الوزراء أن "البنك العربي كان متواجداً في العراق بشكل مباشر منذ ما يقارب ثمانين عاماً"، موضحاً أن "عودته الآن مهمة وتعكس حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي يشهده البلد حالياً".

‏‎وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى "أهمية ألَّا يقتصر نشاط المصرف على تقديم الخدمات المالية، وإنما يسهم في عملية التنمية والاستقرار الاقتصادي في البلد"، مؤكداً "استعداد الحكومة لتقديم جميع أشكال الدعم والإسناد، بما يعزز النشاط المصرفي العربي والأجنبي، خدمةً للاقتصاد العراقي وتنميته".

من جانبه، أبدى وفد المصرف "الاستعداد لتمويل عدد من المشاريع الاستثمارية وتوسيع نشاطاتهم المصرفية، بالشكل الذي سيسهم في خلق فرص العمل وتنشيط القطاع الاقتصادي".