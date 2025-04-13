فينيسيوس وبيلينجهام على مقاعد بدلاء الريال أمام ألافيس

2025-04-13 17:15:02 - المصدر: واع

متابعة - واعأعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، تشكيل فريقه لمباراة ديبورتيفو ألافيس المقرر لها، اليوم الأحد، في الجولة الـ31 من الدوري الإسباني.ووضع أنشيلوتي فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام على مقاعد البدلاء، بينما دفع بثلاثي هجومي، مكون من: رودريجو جويس وكيليان مبابي وأردا جولر.وجاء تشكيل ريال مدريد كاملا، كالآتي:تيبو كورتوا - لوكاس فاسكيز - روديجر - أسينسيو - فران جارسيا - فيدي الفيردي - أوريلين تشواميني - كامافينجا - أردا جولر - كيليان مبابي - رودريجو جويس.ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 63 نقطة، خلف برشلونة صاحب الصدارة بـ7 نقاط، بينما يأتي ألافيس في المركز الـ17، برصيد 30 نقطة.المصدر : كورة