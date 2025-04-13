للمرة الثانية.. عقوبة وغرامة على "قوقية"

2025-04-13 17:20:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم، اليوم الأحد، (13 نيسان 2025)، عن معاقبة اللاعب حسن عبد الكريم "قوقية" بالحرمان من اللعب مباراة واحدة، وغرامة قدرها 5 ملايين دينار.

وبينت اللجنة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان القرار صدر "استنادا للمادة 55/1 من لائحة الانضباط والاخلاق للموسم 2024-2025".

وأشار الى، ان اللجنة "اجتمعت لمناقشة الفيديو المنسوب إلى اللاعب حسن عبد الكريم لاعب الزوراء، وشاهدت الحالة في المباراة التي جرت بين فريقه ومنافسه الطلبة من دوري العراقي لكرة القدم في الجولة 25 والتي انتهت لصالح الزوراء النتيجة 2-1".

وأضحت، انه "وبعد التحقيق ومشاهدة الفيديو من قبل اللجنة، تبين أن اللاعب حسن عبد الكريم وعند تسجيله هدفا صدرت منه حركات غير لائقة وبعيدة عن الروح الرياضية استفزت جماهير الفريق المنافس".

يذكر ان اللاعب حسن عبد الكريم سبق وان تمت معاقبته من قبل لجنة الاستئناف على حركته وأفعل استفزازية في مباراة سابقة لجماهير القوة الجوية في كلاسيكو الدوري العراقي.