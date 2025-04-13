سيؤثر على "الكلاسيكو".. نجم برشلونة مهدد بالغياب عن النهائي

2025-04-13 17:20:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

يواجه نادي برشلونة خطر فقدان مدافعه الأيسر، أليخاندرو بالدي، خلال مواجهة الكلاسيكو المرتقبة أمام الغريم التقليدي ريال مدريد، في المباراة النهائية لبطولة كأس ملك إسبانيا، والمقررة إقامتها في 26 نيسان الجاري، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها اللاعب خلال مواجهة ليغانيس، مساء امس السبت (12 نيسان 2025)، ضمن منافسات المرحلة الـ31 من الدوري الإسباني.

وذكرت وسائل إعلام دولية، أن "التقارير الأولية تشير إلى إصابة أليخاندرو بالدي على مستوى أوتار الركبة، وهي إصابة يُتوقع أن تبعده عن الملاعب لفترة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع على الأقل"، مبينةً أن "هذا يمثل أزمة كبيرة للمدير الفني الألماني هانسي فليك في ظل توالي المباريات".

وأضافت، أن "بالدي سيخضع، اليوم الأحد، لفحوصات طبية دقيقة لتحديد طبيعة الإصابة التي تعرّض لها خلال لقاء ليغانيس، رغم أن اللاعب، أثناء خروجه من الملعب، أبدى تأثره الشديد بإصابته، قائلاً للطاقم الطبي: "أنا محطم".

وأشارت الوسائل حسب التقرير الى أن "فريق (بلاوغرانا) سيفتقد خدمات بالدي خلال مواجهة بوروسيا دورتموند الألماني، يوم الثلاثاء المقبل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن حسم لقاء الذهاب الأربعاء الماضي برباعية نظيفة، وقد يغيب كذلك عن نهائي كأس ملك إسبانيا أمام ريال مدريد، خاصة في ظل الغموض المحيط بطبيعة إصابته حتى الآن".

يُذكر أن بالدي، البالغ من العمر 21 عاماً، شارك مع برشلونة هذا الموسم في 43 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفاً واحداً، وقدم 10 تمريرات حاسمة.

فيما عزز برشلونة بفوزه على ليغانيس 1 – 0، صدارته لجدول ترتيب "لا ليغا" في الموسم الحالي 2024 – 2025، بعد أن رفع رصيده إلى 70 نقطة، متقدماً بفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه ريال مدريد، صاحب المركز الثاني برصيد 63 نقطة، والذي يواجه، اليوم الأحد، فريق ديبورتيفو ألافيس.

المصدر: وكالات