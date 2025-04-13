النزاهة: إعادة مليار وربع مليار دينار إلى خزينة الدولة

2025-04-13 17:20:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، (13 نيسان 2025)، عن تمكُّنها من إعادة أكثر من مليار وربع المليار دينار من أحد المُتّهمين إلى خزينة الدولة، وذلك جرَّاء المُخالفات والضرر الذي تسبَّب به لدى اشتراكه بمزاد العملة.

وذكر بيان للنزاهة، تلقته "بغداد اليوم، انه "وبإشراف مباشر من قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، تم اتخاذ إجراءات التقصّي والتحرّي والتحقيق التي قامت بها ملاكاتها في قضيَّة الضرر والمُخالفات التي اقترفها أحد المُتَّهمين المُشتركين في نافذة بيع العملة الأجنبيَّة عبر المصرف الأهليّ العراقيّ، وتمخَّضت عن تمكُّنها من إعادة مليار و315 مليون دينار الى خزينة الدولة".

ونوهت الى "التعاون والتنسيق الكبيرين مع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي أفضى إلى تحديد مبلغ الضرر؛ استناداً إلى أحكام المادة 36 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39 لسنة 2015)".