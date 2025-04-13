2025-04-13 17:25:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد الباحث في الشأن السياسي حسين الأسعد، اليوم الأحد (13 نيسان 2025)، أن العراق سيمر بمرحلة تغييرات جوهرية ما بعد انتخابات مجلس النواب المقبلة، فيما بيّن سبب ذلك.

وقال الأسعد لـ"بغداد اليوم"، إن: "انتخابات مجلس النواب المقبلة، ستكون مصيرية بالنسبة للعراق وكذلك الجهات والشخصيات السياسية، وهي سوف تشهد تغيرا كبيرا وجوهريا في أغلب الوجوه السياسية، كذلك بروز شخصيات جديدة من الخط الثاني والثالث، وهذا ما سيدفع إلى تغيرات في إدارة الدولة بصورة عامة".

وأضاف، أن "انتخابات برلمان العراق لسنة 2025 ستكون هي الأهم من أي انتخابات قد مضت طيلة السنوات الماضية، ونتوقع بأن الانتخابات المقبلة، سوف ترسم مرحلة جديدة للعراق على المستوى الداخلي والخارجي، ولهذا العراق سيكون مقبل على أحداث ومتغيرات مع بداية السنة الجديدة".

وتستعد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق لتنظيم الانتخابات البرلمانية المقبلة وسط ترقّب شعبي وسياسي واسع، في ظل دعوات متزايدة للتغيير والإصلاح.

وتأتي هذه الانتخابات بعد سلسلة من الأزمات السياسية والاقتصادية التي شهدتها البلاد، إلى جانب تصاعد المطالب الشعبية بإقصاء النخب التقليدية وفسح المجال أمام وجوه جديدة. وتُعد هذه الدورة مفصلية في تاريخ العراق السياسي، بالنظر إلى المتغيرات الإقليمية والدولية التي تؤثر بشكل مباشر على المشهد الداخلي.