السوداني يوجه بعقد اجتماعات لمناقشة توحيد الإجراءات مع كردستان

2025-04-13 17:25:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد (13 نيسان 2025)، اجتماع المجلس التنسيقي الصناعي، الذي ناقش سبل تطوير الصناعة الوطنية ومتابعة تنفيذ التوجيهات السابقة. وبحسب بيان تلقته "بغداد اليوم"، فقد "وجه السوداني الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بعقد اجتماعات تنسيقية لبحث آليات توحيد الإجراءات وتقديم توصيات لحل العقبات، بما يعزز المشروعات الصناعية المشتركة بين الجانبين". وفي إطار الجهود الحكومية للحفاظ على البيئة، وافق الاجتماع على خطة وزارة النفط لتجهيز معامل الطابوق بالغاز المسال بدلاً من وقود النفط الأسود، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (24547) لسنة 2024. كما تقرر إلزام المحافظات بتهيئة وفرز 1000 دونم خلال 90 يوماً، تُخصص لإقامة مشاريع صناعية مرشحة من قبل المديرية العامة للتنمية الصناعية، سواء كانت أراضٍ موحدة أو مجزأة. وشدد الاجتماع على ضرورة تسجيل جميع المنتجات المستوردة وعلاماتها التجارية لدى الجهات المختصة، لضمان مطابقتها للمعايير المعتمدة والحد من دخول البضائع غير المطابقة أو المقلدة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني. وفي ذات السياق، تقرر تكليف الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ومديرية الجريمة المنظمة بمراقبة المنتجات المحلية، والكشف عن حالات الغش والتلاعب بالمواصفات، ومنع تسويق البضائع غير المطابقة أو المهربة. كما أقر الاجتماع آلية لتنظيم تصدير منتجات معامل الأسفلت المؤكسد، مع التأكيد على عدم تضمين الاتفاقيات الدولية أي إعفاءات ضريبية أو كمركية، حمايةً للمنتج المحلي. ولتقليل الضغط على شبكة الكهرباء الوطنية، وافق المجلس على ربط مشاريع الطاقة الشمسية الخاصة بالمنشآت الصناعية في القطاع الخاص بالشبكة العامة، واحتساب الفائض من الطاقة المتولدة وفق آلية مقاصة شفافة. وصوّت الاجتماع أيضاً على إضافة مستشار الصناعة وتنمية القطاع الخاص إلى عضوية المجلس الوزاري للاقتصاد، ومنع تصدير المخلفات الورقية والكارتون، فضلاً عن شمول منطقة عويريج الصناعية بخدمات البنى التحتية من ماء ومجاري وتبليط.