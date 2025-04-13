تشمل كوردستان.. الحكومة العراقية تصدر توجيهات لدعم الصناعة الوطنية

2025-04-13 17:25:14 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدررئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الأحد، توجيهات عدة لتطوير الصناعةالعراقية، شاملة أ]ضا إقليم كوردستان.

وقال المكتبالإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء، ترأس اجتماع المجلس التنسيقي الصناعي، جرت خلالهمناقشة آليات تطوير الصناعة الوطنية، بجانب متابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات التيصدرت في الاجتماع السابق".

ووجه السوداني، وفقا للبيان "الجهاتالمعنية في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان بعقد اجتماعات لمناقشة توحيدالإجراءات، وتقديم توصيات لحل المشكلات والعقبات، من أجل دعم المشروعات الصناعيةالمشتركة".

وأوضح البيانأنه "في إطار جهود الحكومة الخاصة بالحفاظعلى البيئة، أقرّ الاجتماع تقديم وزارة النفط خطة لتهيئة الغاز المسال لمعاملالطابوق، بدلاً من استخدام وقود النفط الأسود، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء ذيالرقم (24547) لسنة 2024، الخاص بهذا الشأن".

وأشار إلى أنه"كما تقرر خلال الاجتماع قيام المحافظات كافةبتهيئة وفرز (1000) دونم تخصص لإقامة المشروعات الصناعية المرشحة من المديريةالعامة للتنمية الصناعية، سواء كانت قطعة واحدة أو مجزأة، وخلال 90 يوماً".

ولفت البيان إلى أنه "ضمن إجراءات الحكومةفي ضبط آليات الاستيراد والتصدير، أقرّ الاجتماع تسجيل المنتجات المستوردةوعلاماتها التجارية جميعها لدى الجهات العراقية المعنية، لضمان مطابقة المنتجاتالمستوردة للمعايير المعتمدة، والحد من دخول البضائع المقلّدة أو غير المطابقة،وتعزيز الرقابة والسيطرة على السلع المستوردة دعماً للاقتصاد الوطني".

وأشار إلى أنه"في المسار نفسه اتخذ الاجتماع قراراً بتولي(الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، ومديرية الجريمة المنظّمة)، مسؤوليةمراقبة المنتجات العراقية، ومتابعة حالات الغش الصناعي أو التلاعب بالمواصفات،ومنع تسويق المنتجات غير المطابقة والبضائع المهربة، بالإضافة إلى إقرار آليةتنظيم تصدير منتجات معامل الأسفلت المؤكسد، ومراعاة عدم تضمين مسوّدات الاتفاقياتالمعروضة مع الدول الأخرى أيّ إعفاءات ضريبية أو كمركية، حفاظاً على المنتجالمحلّي".

ومن أجل دعم منظومة الطاقة الكهربائية، جرتالموافقة خلال الاجتماع، بحسب البيان "على اعتماد آلية ربط مشروعات الطاقةالشمسية التابعة للمنشآت الصناعية في القطاع الخاص مع شبكة الكهرباء الوطنية، بمايسهم في تقليل الضغط على المنظومة الكهربائية، واحتساب الفائض من الطاقةالكهربائية المتولّدة من الأنظمة الشمسية مقابل الاستهلاك الصناعي وفقاً لآليةمقاصةٍ شفافة".

وصوّت الاجتماع بالموافقة على إضافة مستشارالصناعة وتنمية القطاع الخاص في عضوية المجلس الوزاري للاقتصاد، ومنع تصدير المخلفاتالورقية والكارتون، وشمول منطقة عويريج الصناعية بخدمات البنى التحتية (الماء،والمجاري، والتبليط).