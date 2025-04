2025-04-13 17:30:08 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، عن تمكُّنها من إعادة أكثر من مليار وربع المليار دينار من أحد المُتّهمين إلى خزينة الدولة، وذلك جرَّاء المُخالفات والضرر الذي تسبَّب به لدى اشتراكه بمزاد العملة. وأفادت الهيئة في بيان تلقته (المدى) بأنَّ "إجراءات التقصّي والتحرّي والتحقيق التي قامت بها ملاكاتها في قضيَّة الضرر والمُخالفات التي […]

The post النزاهة: إعادة أكثر من مليار و300 مليون دينار إلى خزينة الدولار appeared first on جريدة المدى.