2025-04-13 17:30:08 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، وفد البنك العربي برئاسة رئيس مجلس إدارة البنك صبيح المصري، وبحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمناسبة قرب افتتاح فرع المصرف العربي/العراق في العاصمة بغداد. وجرى خلال اللقاء، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته (المدى)، بحث سبل تعزيز التعاون […]

