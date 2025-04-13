وفد من الكونغرس الأمريكي يؤكد للمشهداني على دعم الشراكة الاستراتيجية

2025-04-13 18:25:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد وفد رفيع من الكونغرس الأمريكي، اليوم الأحد، (13 نيسان 2025)، التزام الولايات المتحدة بدعم العراق في مختلف المجالات، وتعزيز الشراكة الستراتيجية القائمة بين البلدين.

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس النواب، تلقته "بغداد اليوم"، ان "رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، استقبل، اليوم في بغداد، وفداً رفيع المستوى من الكونغرس الأمريكي وأعضاء من السفارة الأمريكية، حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة في إطار اتفاقية الإطار الاستراتيجي، وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية".

وأشار البيان الى، ان "الوفد الزائر ضم كلاً من النائب آدم سميث، العضو البارز في لجنة القوات المسلحة في الكونغرس عن الحزب الديمقراطي، والنائبة سارة جيكوبز، والنائب مايكل بومغارتنر، والنائب جورج وايتسايدز، والنائب وزلي بيل، إلى جانب القائم بأعمال السفارة الأمريكية دانيال روبنستين، وعدد من مستشاري وأعضاء الكادر المهني في لجنة القوات المسلحة".

وأكد رئيس مجلس النواب خلال اللقاء "على أهمية اتفاقية الإطار الاستراتيجي باعتبارها حجر الأساس في العلاقات العراقية-الأمريكية، مشدداً على ضرورة تفعيل بنودها بما يضمن المصالح المتبادلة بين البلدين، وخصوصاً في مجالات تنمية الاقتصاد الوطني، والاستثمار في القطاعات غير النفطية كالزراعة والصناعة" وفقاً للبيان.

كما أشار المشهداني إلى "أهمية الدستور العراقي كمرتكز للنظام الديمقراطي في البلاد، مع إمكانية تطويره وتعديله وفقاً للمادة (142) وبما ينسجم مع تطلعات الشعب العراقي".

وشدد على "ضرورة تطوير قطاعي التعليم والزراعة، ودعم الاستقرار السياسي والأمني في العراق والمنطقة،" معرباً عن "موقف العراق الثابت في دعم جهود وقف إطلاق النار في غزة، وضرورة إنهاء الحروب والصراعات في المنطقة بما يسهم في ترسيخ السلام وتحقيق الازدهار".

من جانبه جدد الوفد الأمريكي، حرص الكونغرس على التواصل الفاعل مع القيادات العراقية لمواصلة العمل المشترك من أجل مستقبل أفضل للبلدين.