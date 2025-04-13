المشهداني يطلب من وفد أمريكي تفعيل "بنود حيوية" باتفاقية الإطار الاستراتيجي

2025-04-13 18:35:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، يوم الأحد، أهميةتفعيل بنود اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية وخصوصاً فيمجالات تنمية الاقتصاد العراقي، والاستثمار في القطاعات غير النفطية كالزراعةوالصناعة.

جاء ذلك خلال استقبال المشهداني في بغداد، وفداً رفيع المستوى منالكونغرس الأمريكي وأعضاء من السفارة الأمريكية، ضم كلاً من النائب آدم سميث،العضو البارز في لجنة القوات المسلحة في الكونغرس عن الحزب الديمقراطي، والنائبةسارة جيكوبز، والنائب مايكل بومغارتنر، والنائب جورج وايتسايدز، والنائب وزلي بيل،إلى جانب القائم بأعمال السفارة الأمريكية دانيال روبنستين، وعدد من مستشاريوأعضاء الكادر المهني في لجنة القوات المسلحة.

وجرى خلال اللقاء، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للمشهداني ورد لوكالةشفق نيوز، بحث العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة في إطار اتفاقيةالإطار الاستراتيجي، وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات السياسية والاقتصاديةوالأمنية.

وأكد رئيس مجلس النواب خلال اللقاء على "أهمية اتفاقية الإطارالاستراتيجي باعتبارها حجر الأساس في العلاقات العراقية الأمريكية"، مشدداًعلى ضرورة "تفعيل بنودها بما يضمن المصالح المتبادلة بين البلدين، وخصوصاً فيمجالات تنمية الاقتصاد الوطني، والاستثمار في القطاعات غير النفطية كالزراعةوالصناعة".

كما أشار المشهداني، إلى أهمية "الدستور العراقي كمرتكز للنظامالديمقراطي في البلاد، مع إمكانية تطويره وتعديله وفقاً للمادة 142 وبما ينسجم معتطلعات الشعب العراقي".

وشدد على ضرورة "تطوير قطاعي التعليم والزراعة، ودعم الاستقرارالسياسي والأمني في العراق والمنطقة، معرباً عن موقف العراق الثابت في دعم جهودوقف إطلاق النار في غزة، وضرورة إنهاء الحروب والصراعات في المنطقة بما يسهم فيترسيخ السلام وتحقيق الازدهار".

من جانبه، أكد الوفد الأمريكي "التزام الولايات المتحدة بدعمالعراق في مختلف المجالات، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين،مجدداً حرص الكونغرس الأمريكي على التواصل الفاعل مع القيادات العراقية لمواصلة العملالمشترك من أجل مستقبل أفضل للبلدين"، وفقاً للبيان.