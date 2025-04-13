2025-04-13 18:35:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ صرّح وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، يوم الأحد،بأن العراق يتعامل حاليا مع حزب العمال الكوردستاني، على أنه "تنظيم إرهابي".

جاء ذلك في تصريح للصحفيين، عقب مشاركة فيدان، فيالاجتماع الخامس للآلية الأمنية رفيعة المستوى بين تركيا والعراق، الذي عقد علىهامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي الرابع، جنوبي تركيا.

وقال فيدان: "في الوقت الحالي، يتم التعامل مع العماليينعلى أنه تنظيم إرهابي من قبل العراق.. لقد أعلنت بغداد حزب العمال تنظيماًمحظوراً، لكن لا يؤثر إن كان تنظيماً محظوراً أو إرهابياً.. يكفي أنه تنظيم غيرشرعي، وما يهم هنا هو الموقف المتخذ تجاه هذا الحزب".

وأوضح وزير الخارجية التركي، أن الاجتماع كان مثمرًاللغاية، وتم إعداد نص بيان مشترك، مشيرًا إلى أن الجانبين عرضا الأعمال المنجزةحتى الآن في مجال الأمن".

وأكد فيدان، أن تركيا والعراق يتابعان عن كثب التطورات فيالمنطقة، قائلاً: ""قمنا معاً بمراجعة المشكلات الأمنية القائمة، وعلىرأسها مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى التطورات الأمنية المحتملة".

وكانت الحكومة العراقية، قد أوعزت إلى مؤسسات الدولة فييوليو/ تموز 2024، بوصف حزب العمال الكوردستاني "منظمة محظورة" فيمراسلاتها الرسمية.

جاء ذلك بتعليمات من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني،الذي طلب استخدام عبارة "منظمة محظورة" للإشارة إلى العُمّاليين فيالمراسلات بين مؤسسات الدولة.